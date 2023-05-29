Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – 35 ударних дронів.

Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;

– 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Агентство Телевидения Новости