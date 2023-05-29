Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555
Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.
Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.
З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – 35 ударних дронів.
Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».
Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:
– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;
– 29 ударних БпЛА Shahed-136/131;
– 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.