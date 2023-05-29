Ворог обстріляв Харківщину: є поранені
Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківщини.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під вогнем перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів.
Минулої ночі близько 00:30 у с. Богуславка Ізюмського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранення зазнав 49-річний цивільний чоловік.
У с. Петропавлівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватне домоволодіння. Горіли 2 господарчі споруди.
Внаслідок артилерійського обстрілу с. Кучерівка Куп’янського району поранення зазнала жінка 73 років.
У Куп’янську обстрілами пошкоджено житловий будинок та автомобіль.