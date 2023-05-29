Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень
НАСЛІДКИ АТАКИ РОСІЯНВночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. Завдяки нашим Повітряним Силам ЗСУ було збито 67 повітряних цілей ворога. Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень.
БАЛАНС В ЕНЕРГОСИСТЕМІНаразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС.Нагадаємо, що у суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це ситуативний захід, який застосовується при недостатності потужностей власних електростанцій у певний проміжок часу для покриття споживання.
КОМЕРЦІЙНИЙ ОБМІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ З ЄССьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.
РЕМОНТИ. Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Тож щоб відновитися і підготуватися до наступного опалювального сезону необхідно провести значні ремонти.
ЯК ДОПОМОГТИ ЕНЕРГОСИСТЕМІ.Допомогти енергосистемі може кожен: ощадливо використовуйте електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшить балансування.