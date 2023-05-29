НАСЛІДКИ АТАКИ РОСІЯНВночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. Завдяки нашим Повітряним Силам ЗСУ було збито 67 повітряних цілей ворога. Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень.

БАЛАНС В ЕНЕРГОСИСТЕМІНаразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС.Нагадаємо, що у суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це ситуативний захід, який застосовується при недостатності потужностей власних електростанцій у певний проміжок часу для покриття споживання.

КОМЕРЦІЙНИЙ ОБМІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ З ЄССьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

РЕМОНТИ. Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. Нагадаємо, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Тож щоб відновитися і підготуватися до наступного опалювального сезону необхідно провести значні ремонти.

ЯК ДОПОМОГТИ ЕНЕРГОСИСТЕМІ.Допомогти енергосистемі може кожен: ощадливо використовуйте електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему у вечірній пік споживання та полегшить балансування.

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