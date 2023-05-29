У метро Харкова відкрилася фотовиставка «Міста та їхні герої»

Виставка фотографій українських міст та їхніх мешканців, які стали героями, відкрилась у переході між станціями метро «Майдан Конституції» та «Історичний музей».

Як повідомили у метрополітені, виставка проходить у рамках всеукраїнського проєкту «Міста та їхні герої». Її мета – показати всю правду про героїзм українського народу та трансформацію звичайної людини у справжнього героя.Героями фотовиставки у Харкові стали, зокрема, музикант, поет та волонтер Олег Каданов, директор Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук, найвідоміший гід Харкова Максим Розенфельд, продюсерка та волонтерка Мерьям Йол, кухар Микита Вірченко, художник Микола Коломієць.У Харкові виставка експонуватиметься до 3 червня.

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