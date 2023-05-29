Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:27
Просмотров: 59

Група правоохоронців затримала переправника та його «клієнта»

Група правоохоронців затримала переправника та його «клієнта»

47-річний українець, житель Дніпропетровської області, мав намір за грошову винагороду переправити в Словаччину групу співвітчизників.

Правопорушника затримали в ході реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, у населеному пункті Стужиця Ужгородського району під час передачі неправомірної вигоди в сумі 2000 євро військовослужбовцеві Чопського загону. За ці кошти прикордонник-викривач мав надати переправникові інформацію про розміщення прикордонних нарядів на державному рубежі.

Заходи проводили спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань та слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 