Група правоохоронців затримала переправника та його «клієнта»

47-річний українець, житель Дніпропетровської області, мав намір за грошову винагороду переправити в Словаччину групу співвітчизників.

Правопорушника затримали в ході реалізації матеріалів кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, у населеному пункті Стужиця Ужгородського району під час передачі неправомірної вигоди в сумі 2000 євро військовослужбовцеві Чопського загону. За ці кошти прикордонник-викривач мав надати переправникові інформацію про розміщення прикордонних нарядів на державному рубежі.

Заходи проводили спільно зі співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань та слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Агентство Телевидения Новости