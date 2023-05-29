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Через обстріли на Харківщині поранено 7 людей: фотозвіт

Через обстріли на Харківщині поранено 7 людей: фотозвіт

Прокуратура та поліція працюють на місці обстрілу смт Ківшарівка: травмовано семеро мирних жителів, серед них неповнолітній

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 травня близько 10:30 російські військові обстріляли смт Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, окупанти випустили по населеному пункту керовану авіабомбу ФАБ-250.

Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. Попередньо, отримали поранення семеро мирних мешканців: 45-річна жінка, дві жінки по 73 років, троє чоловіків віком 64, 60 та 32 років та 15-річний хлопчик.

Наразі встановлюються інші постраждалі.

Наслідки збройної агресії документують прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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