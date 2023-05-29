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Обласний гумштаб відправив громадам майже 10 тисяч проднаборів

Обласний гумштаб відправив громадам майже 10 тисяч проднаборів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова обласний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати допомогою населення регіону.

В період з 22 по 26 травня Обласний гуманітарний штаб доправив до Наталинської, Балаклійської, Зачепилівської, Старовірівської, Краснокутської, Люботинської, Малинівської громад, ГО «Єдина країна – це Україна» та БФ «Дія» 9632 продовольчі набори.

Крім цього, Новопокровській громаді передали 6500 кілограмів сухої локшини, БФ «Ми тут поряд» – 1750 кілограмів вершкового масла, а Оскільській громаді –електрогенеруючу техніку.

Також Харківському геріатричному пансіонату ветеранів праці передали одну тонну м’яса, спецпідрозділу «Омега» – 8950 кілограмів продуктів харчування, напоїв та засобів гігієни.

Нагадаємо, сьогодні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передав громадам області 10 автомобілів екстреної медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости

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