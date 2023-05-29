Обласний гумштаб відправив громадам майже 10 тисяч проднаборів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова обласний гуманітарний штаб продовжує забезпечувати допомогою населення регіону.

В період з 22 по 26 травня Обласний гуманітарний штаб доправив до Наталинської, Балаклійської, Зачепилівської, Старовірівської, Краснокутської, Люботинської, Малинівської громад, ГО «Єдина країна – це Україна» та БФ «Дія» 9632 продовольчі набори.

Крім цього, Новопокровській громаді передали 6500 кілограмів сухої локшини, БФ «Ми тут поряд» – 1750 кілограмів вершкового масла, а Оскільській громаді –електрогенеруючу техніку.

Також Харківському геріатричному пансіонату ветеранів праці передали одну тонну м’яса, спецпідрозділу «Омега» – 8950 кілограмів продуктів харчування, напоїв та засобів гігієни.

Нагадаємо, сьогодні начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передав громадам області 10 автомобілів екстреної медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости