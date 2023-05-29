ДСНС знищили 545 вибухонебезпечних предметів

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, розмінування регіону проводиться в посиленому режимі.

Впродовж останнього тижня піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС у Харківській області знищили 545 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу повідомив речник відомства Євген Василенко.

«За останній тиждень сапери ГУ ДСНС виїздили на виклики щодо розмінування 260 разів. В тому числі на об’єкти критичної інфраструктури, лінії електропередач, а також території в приватному секторі. Ми спостерігаємо підвищення інтенсивності ворожих обстрілів уже перевірених та розмінованих територій неподалік лінії розмежування. Тож такі території доводиться обстежувати повторно», – розповів Євген Василенко.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, у регіоні продовжують працювати в посиленому режимі 33 піротехнічні розрахунки відомства – це 166 осіб із залученням 66 одиниць спецтехніки.

Упродовж минулого тижня троє цивільних жителів області постраждали через те, що знайшли вибухонебезпечні предмети, один із них загинув.

Нагадуємо, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна його брати або перекладати. Необхідно звернутися до ДСНС за номером «101» або до Нацполіції – «102».





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