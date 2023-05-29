У селі Черкаські Тишки на Харківщині почали давати світло
За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, комплекс робіт із відновлення електропостачання на деокупованих територіях регіону виконується першочергово.
Фахівці «Харківобленерго» почали відновлювати електропостачання в деокупованих Черкаських Тишках Харківського району. Світло вже отримали перші 40 жителів села. Лінії електропередач у населеному пункті пошкоджені на 90%.
«Попри всі труднощі та завдяки професійним діям піротехніків ДСНС та фахівців «Харківобленерго» мешканці Черкаських Тишок уже отримали світло в оселях. Відновлювальні роботи на Харківщині тривають далі. Робимо все можливе, аби усі мешканці деокупованих територій мали світло», – зазначив Олег Синєгубов.
У «Харківобленерго» пошкодження в Черкаських Тишках називають одними з найбільших в області. Тут було знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17-ти, майже всі опори та прольоти ліній електропередач. Крім того, підходи до ліній живлення були щільно заміновані.
Внаслідок руйнувань повної заміни потребують опори, дроти, електричне обладнання.