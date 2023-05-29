У Харкові показали поштову марку, присвячену медикам екстреної допомоги

Начальник ХОВА Олег Синєгубов взяв участь у погашенні марки «Укрпошти» «Харків – місто героїв», присвяченій воєнним будням медиків екстреної допомоги Харківщини.

На презентації марки також були присутні директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, директор Харківської дирекції АТ «Укрпошта» Юрій Савченко та представниця Аптечної мережа 9-1-1 Юлія Клименюк.

«Поштові марки складаються з фотографій медиків «екстренки», які були зроблені під час повномасштабного вторгнення. Харківщина й досі перебуває під обстрілами, а наші бригади екстреної медичної допомоги завжди перші приїздять на місце виклику», – сказав Олег Синєгубов.

Ініціювала створення марки Аптечна мережа 9-1-1 у межах проєкту «Власна марка».

Агентство Телевидения Новости