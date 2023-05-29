Синєгубов передав медикам 10 авто екстреної допомоги

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов привітав медиків екстреної допомоги з професійним святом та вручив бригадам ключі від 10 нових оснащених автомобілів.

По одному авто екстреної медичної допомоги передали у Красноградське, Дергачівське, Зміївське, Богодухівське, Лозівське, Валківське, Чугуївське, Куп’янське відділення та у два відділення Харкова.

«Наше завдання – щоб усі 180 бригад, які зараз на чергуванні, були забезпечені необхідним обладнанням. Зокрема, сучасними автомобілями, які ми отримуємо від МОЗ, Офісу Президента, Офісу першої леді завдяки різним програмам. Ці машини служитимуть на користь нашим людям. Хочу побажати вам успіхів у роботі, щоб ви всі поверталися живими та неушкодженими до своїх родин і домівок. А ми будемо сприяти зміцненню матеріально-технічної бази», – зазначив Олег Синєгубов.

На сьогодні колектив «екстренки» Харківщини складається з 2600 працівників, які за минулий рік здійснили майже 340 тисяч виїздів. За перші чотири місяці цього року вже мали 122 тисячі викликів.

Начальник Харківської ОВА також нагородив почесними грамотами і подяками 16 фахівців за надання висококваліфікованої медичної допомоги, вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я в умовах збройної агресії російської федерації проти України та відданість справі.

«Випадкових людей сьогодні тут немає. Вітаємо всіх, хто працює на лінії. Для нашої країни особливо в умовах повномасштабного вторгнення рф це свято має особливий сенс», – сказав директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Також Віктор Забашта передав Олегу Синєгубову відзнаку Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Більше фото дивіться за посиланням.

Агентство Телевидения Новости