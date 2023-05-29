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У Харкові тепер можна буде відвідувати кладовище №16

У Харкові тепер можна буде відвідувати кладовище №16

КП «Ритуал» сьогодні, 29 травня, відкриває вхід на міське кладовище №16 у селищі Кулиничі (вул. Сьомої Гвардійської Армії).Як повідомили на підприємстві, дозвіл надало Управління вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Харківській області, фахівці якого обстежили територію цвинтаря на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Водночас не треба забувати про безпеку. Потрібно бути обачними, уникати скупчення людей і не ігнорувати сигнали тривоги. А при виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не брати його до рук, пересувати його чи торкатися, відійти на безпечну відстань та повідомити піротехнікам ДСНС, Нацполіції чи адміністрації кладовища», – зазначили в КП «Ритуал».

Також на підприємстві наголосили, що вхід на міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна) та №17 (вул. Курочкіна Гора) поки що заборонений.

Агентство Телевидения Новости

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