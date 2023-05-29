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«Харківводоканал» готує комунікації до зими

«Харківводоканал» готує комунікації до зими

Бригади дільниці Cлобідського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» готують внутрішньобудинкові системи до експлуатації в осінньо-зимовий період.Як повідомив сьогодні, 29 травня, начальник районної дільниці Михайло Семененко, на балансі ремонтників знаходиться понад 620 будинків, і в 40 з них почалося проведення капітальних ремонтів внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення.

«Замінили технічно зношену ділянку трубопроводу холодної води завдовжки 30 м у будинку на вул. Матросова. На черзі – аналогічні відновлювальні заходи в будинку на вул. Монюшка. Паралельно щодня беремо в роботу не менше 20 заявок від харків’ян та оперативно усуваємо аварійні ситуації», – наголосив Михайло Семененко.

Також начальник дільниці нагадав про необхідність використання раковин та унітазів за призначенням. За його словами, ремонтники постійно займаються прочищенням забитих каналізаційних комунікацій.

Агентство Телевидения Новости

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