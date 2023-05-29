Російський військовий склад злетів у повітря на Донеччині

Як з’ясувалося, у лісовій зоні на Лиманському напрямку противник облаштував військовий склад. Мабуть, сподівався, що під щільними кронами дерев він залишиться непоміченим.

Прикордонники за допомогою дрона скорегували роботу артилеристів ЗСУ, які влучно відпрацювали лісовий логістичний центр окупантів. Судячи з детонації, яку зафільмували наші аеророзвідники, у рашистів на цьому напрямку знову виникне запитання: «гдє боєпріпаси?».





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