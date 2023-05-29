На Харківщині чоловік ледь не вбив знайомих, погрожуючи вибухом суббоєприпаса

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 26-річного раніше судимого чоловіка за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України), та за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 5 квітня цього року в смт Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Проте наміри його були далеко не дружніми: він почав сваритись з присутніми.

Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. Обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210. Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами рф. Обвинувачений викопав його з землі та сховав.

Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.

Проте на цьому «доброзичливий» гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у кімнату, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости