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На Харківщині чоловік ледь не вбив знайомих, погрожуючи вибухом суббоєприпаса

На Харківщині чоловік ледь не вбив знайомих, погрожуючи вибухом суббоєприпаса

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 26-річного раніше судимого чоловіка за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України), та за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, 5 квітня цього року в смт Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Проте наміри його були далеко не дружніми: він почав сваритись з присутніми. 

Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. Обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210. Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами рф. Обвинувачений викопав його з землі та сховав. 

Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.

Проте на цьому «доброзичливий» гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у кімнату, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх. 

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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