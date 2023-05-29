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«Зливала» ворогу дані про переміщення ЗСУ: судитимуть колаборантку з Куп’янського району

«Зливала» ворогу дані про переміщення ЗСУ: судитимуть колаборантку з Куп’янського району

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканка с. Гусинка Куп’янського району за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику зс рф інформацію про переміщення українських військ. Отримані дані ворог у подальшому використовував для завдання ударів по Куп’янщині.

Жінку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченої виявлено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також російські рублі.

Наразі жінка перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости

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