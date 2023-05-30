ДСНС ліквідували 11 пожеж

Протягом доби з 29 по 30 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.

О 13:48 рятувальники 14-ї і 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у с. Кутьківка Дворічанської громади. Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, 2 господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала біля 100 кв.м. На місці події працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 14:21 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 17:02 повністю ліквідувати її. Постраждалих немає.

Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку у селищі Ківшарівка, перевірки відбулись у м. Куп’янську та с. Глушківка Курилівської громади. Там загалом пошкоджень і руйнацій зазнали 9 приватних домоволодінь. Без постраждалих.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости