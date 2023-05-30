На Харківщині чоловік отримав опіки через пожежу

Ще 3 пожежі від ворожих обстрілів виникли у м. Вовчанську Вовчанської громади. О 14:30 зайнявся приватний будинок на площі 150 кв.м. О 15:49 – також приватна оселя на площі 130 кв.м., постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук.

Нарешті о 18:56 ворожий снаряд підпалив ще однин приватний будинок. Він горів на площі 60 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані.

Агентство Телевидения Новости