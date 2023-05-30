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У с. Ківшарівка Куп’янської громади через вибух поранено 9 людей

У с. Ківшарівка Куп’янської громади через вибух поранено 9 людей

Вранці 29 травня окупаційні війська рф нанесли авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка Куп’янської громади. У двох квартирах сталися пожежі. Горіли домашні речі. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини впорались з вогнем протягом 20 хвилин.

Площі цих пожеж склали по 2 кв.м. Під час подальшої перевірки даного місця прильоту виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше 3 житлових 9-типоверхівки, поранено 9 людей, які на той час перебували у своїх квартирах.

Агентство Телевидения Новости

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