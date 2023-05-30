Через обстріли на Харківщині поранень зазнали 2 жінки

Впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Застосовували ракетне озброєння, артилерію, міномети та авіацію.

За уточненими даними, внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Ківшарівка Куп’янського району, поранень дістали 9 цивільних людей. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

У селі Глушківка Куп’янського району обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранення зазнала 60-річна жінка.

Внаслідок артилерійського обстрілу села Глибоке Куп’янського району поранення зазнала 66-річна жінка.

У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено елеватор та зерносховище та інші об’єкти цивільної промисловості. Зруйновані житлові будинки, зайнялися пожежі. Поранення отримала жінка 36 років.

Агентство Телевидения Новости