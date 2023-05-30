Генштаб оновив загальні втрати противника

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 207440 (+410) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3802 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7469 (+2) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3445 (+10) од,

РСЗВ / MLRS – 575 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 332 (+1) од,

літаків / aircraft – 313 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3092 (+38),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1107 (+51),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6219 (+12) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 454 (+1).

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