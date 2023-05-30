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ЗНИЩЕНО 29 із 31 БпЛА “Shahed”

ЗНИЩЕНО 29 із 31 БпЛА “Shahed”

У ніч на 30 травня 2023 року, з 23.30 по 4.30, російські окупаційні війська вкотре атакують Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Загалом, із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 29 ударних БпЛА. Майже усі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Агентство Телевидения Новости

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