ТОВ зобов’язали повернути землі вартістю 652 млн грн

Суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Близнюківської селищної ради до ТОВ про розірвання договорів оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки загальною площею 105 га.

Встановлено, що на підставі розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації в 2017 році сільськогосподарському ТОВ було передано в оренду пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Зазначені землі, площа яких складає 105 га, розташовані на території Близнюківської селищної ради Лозівського району. Вартість цих земель складає 652 млн грн.

Виявлено, що землі використовувались орендарем із самовільною зміною угідь, а саме не як пасовище, а як рілля — для вирощування пшениці, кукурудзи та вівса. Зміна цільового призначення земель є порушенням умов договору оренди. Крім того, орендна плата сплачувалась до бюджету як за пасовища, нормативно-грошова оцінка яких у 5 разів менша, ніж у ріллі.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до Господарського суду Харківської області, який задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження

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