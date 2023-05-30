Допомагала ворогу будувати фінансову систему: жінку судитимуть за колабораціонізм

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 52-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).За даними слідства, до повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена була співробітником місцевого відділення фонду соціального страхування.У липні минулого року жінка пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду «и. о. начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.Обвинувачена організовувала роботу очолюваного нею відділу, отримувала грошові кошти, проводила їх облік та розподіл, передавала на зберігання, підписувала облікову бухгалтерську документацію, складала заявки на фінансування видатків, займалася видачею пенсій та заробітних плат. Крім того, колаборантка брала участь у робочих нарадах при окупаційній адміністрації.За клопотанням прокурорів жінці було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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