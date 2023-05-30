Прокурори довели вину 2 харків’ян, які збували метадон

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 6 років та 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна.Прокурори довели, що двоє чоловіків, які раніше вже неодноразово мали проблеми із законом, знову вчинили злочин.

Цього разу — у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Встановлено, що 48-річний та 39-річний мешканці Харкова вирішили заробляти, розкладаючи закладки з наркотиками по місту. У грудні 2022 року чоловіки придбали великий пакет, у якому містилися згортки з метадоном. Ці згортки обвинувачені розкладали по схованках, фотографували місце та надсилали координати кінцевим покупцям.Закладників викрили 23 грудня минулого року, коли вони підшукували місце, аби залишити там «товар». У ході обшуків, проведених за місцями мешкання обвинувачених, виявлено та вилучено понад 200 згортків з метадоном.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости