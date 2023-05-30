У Харкові відбулося незаконне заволодіння майже 2,2 млн грн на реконструкції майданчиків street workout

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України) та за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Рішенням Харківської міської ради затверджено Міську комплексну цільову соціальну програму розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017–2020 роки. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 року директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав 42 договори будівельного підряду з комунальним підприємством.

Предметом угод була реконструкція діючих спортивних майданчиків у м. Харкові, а саме street workout. Підрядник здійснив виконання робіт, які частково не відповідають проєктно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Згодом він вніс свідомо неправдиві відомості в акти на закриття прихованих робіт щодо бетонування фундаментів обладнання, ущільнення піском, щебенем та гранвідсівом щодо відповідності виконаних робіт у повному обсязі та відсутності відхилень від проєктної документації. Насправді виконані роботи не відповідали тим, які мали бути, а гроші на рахунок компанії-підрядника були направлені у повному обсязі. Внаслідок вчинення обвинуваченим вказаних злочинів Харківській міській раді, відповідно до розрахунків експертиз, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму майже 2,2 млн гривень.

Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Санкція статей передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости