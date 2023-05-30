35 млн грн: столичні прокурори передали бригаді «Лють» бронежилети та бронеплити

За клопотанням прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчим суддею прийнято рішення про передачу 700 бронежилетів та 3500 бронеплит 4 класу захисту, на потреби об’єднаної штурмової бригади «Лють».

Ці засоби індивідуального захисту були вилучені слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП м. Києві в межах розслідування кримінального провадження за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 КК України). Ринкова вартість майна становить 35 млн грн.

Вантаж із бронежилентами та бронеплитами виявили під час перевезення з Києва до Одеси. Водій-перевізник надав правоохоронцям документи, відповідно яких вантаж є гуманітарною допомогою одного з благодійних фондів.

Водночас Голова правління цієї організації повідомив, що його фонд займається виключно дитячою психологічною реабілітацією та постачанням медикаментів до закладів охорони здоров’я, і жодного відношення до вказаного вантажу не має, а документи, надані перевізником є підробленими.

Відповідно до умов, визначених ДСТУ, зазначені засоби індивідуального захисту належать щонайменше до 4 класу захисту та не пробиваються при стрільбі з автоматів «АКС-74» та «ТИП-56» кулями зі сталевими осердям проміжних патронів.

Наразі за рішенням слідчого судді вилучені бронежилети та бронеплити передано українським захисникам.

Агентство Телевидения Новости