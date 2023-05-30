483 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф

Станом на ранок 30 травня 2023 року більше ніж 1472 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 483 дитини загинули та понад 989 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 73, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

29 травня через обстріл військами рф смт Покровське Дніпропетровської області поранено 11-річного хлопчика.

29 травня внаслідок ракетного обстрілу ворогом смт Ківшарівка Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

27 травня внаслідок обстрілу с. Чайкіно Чернігівської області травмовано 14-річну дівчинку.

Агентство Телевидения Новости