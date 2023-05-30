Закликав ворога завдавати ударів по західноукр. територіям: засуджено інтернет-агітатора з Харківщини

За матеріалами СБУ засуджено інтернет-агітатора з Харківщини, який закликав ворога наносити ракетні удари по західноукраїнським територіям

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини проросійського інтернет-агітатора, який закликав змінювати межі державного кордону України і виправдовував збройну агресію рф.

За матеріалами судового розгляду, 42-річний охоронець з м. Красноград Харківської області в середині червня минулого року встановив контакт із російською стороною за допомогою месенджера Телеграм. За обіцянку грошової винагороди чоловік погодився створити інтернет-сайт та розміщувати на ньому антиукраїнський контент на замовлення країни-агресора.

У публікаціях агітатора містилися заклики до незаконної зміни меж державного кордону нашої країни, виправдовування збройної агресії рф, визнання правомірною окупації та анексії росією суверенних українських територій. Також зловмисник глорифікував військових рф та висловлював підтримку так званій «спеціальній воєнній операції».

У деяких матеріалах зловмисника містилися звернення до військово-політичного командування держави-агресора наносити ракетні удари по територіях на Заході України.

Встановлено, що за період з середини липня до початку серпня 2022 року агітатор розмістив на своєму сайті більше десяти протиправних публікацій. Цікаво, що грошима, які йому перерахували «з-за поребрика» в якості оплати за «роботу», чоловік так і не зміг скористатися, адже не зумів вивести їх з електронного гаманця.

Контррозвідка СБУ затримала проросійського інтернет-агітатора на початку листопада минулого року.

Ініційовані Службою безпеки експертизи та дослідження спеціалістів підтвердили протиправний характер закликів зловмисника.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости