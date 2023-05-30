На Харківщині у 2 селах Оскільської громади відремонтували електропідстанції

Для повноцінної роботи підстанцій у селах Студенок та Яремівка, що на Ізюмщині, фахівцями «Харківобленерго» було замінено 6 трансформаторів.

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в посиленому режимі триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях.

Завдяки проведеним енергетиками роботам частково відновили електропостачання у селі Яремівка. Напередодні тут відновили високовольтну лінію, яка живить у тому числі це село. Зараз триває ремонт розподільчих мереж – зі світлом вже майже третина села.

У сусідньому з Яремівкою селі Студенок також тривають роботи з відновлення електропостачання: заживлено вже близько 70% споживачів.

У найближчих планах енергетиків – заживити перших споживачів у селі Співаківка цієї ж громади.

Агентство Телевидения Новости