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На Харківщині у 2 селах Оскільської громади відремонтували електропідстанції

На Харківщині у 2 селах Оскільської громади відремонтували електропідстанції

Для повноцінної роботи підстанцій у селах Студенок та Яремівка, що на Ізюмщині, фахівцями «Харківобленерго» було замінено 6 трансформаторів.

За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в посиленому режимі триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях.

Завдяки проведеним енергетиками роботам частково відновили електропостачання у селі Яремівка. Напередодні тут відновили високовольтну лінію, яка живить у тому числі це село. Зараз триває ремонт розподільчих мереж – зі світлом вже майже третина села.

У сусідньому з Яремівкою селі Студенок також тривають роботи з відновлення електропостачання: заживлено вже близько 70% споживачів.

У найближчих планах енергетиків – заживити перших споживачів у селі Співаківка цієї ж громади.

Агентство Телевидения Новости

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