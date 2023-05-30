Темпи реєстрації пошкодженого майна за програмою єВідновлення пришвидшено на Харківщині

Питання наповнення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок військової агресії, є серед першочергових і перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Робота з реєстрації пошкоджень проводиться в 48 тергромадах Харківщини. Впродовж останнього тижня до реєстру внесли 1173 об’єкти. Заявки подають і через застосунок Дія або Центри надання адмінпослуг. Там отримали 90538 повідомлень.

«Питання відновлення пошкодженого майна наших людей є першочерговим. Ми докладаємо усіх зусиль, аби пришвидшувати темпи наповнення реєстру. Чим швидше будуть проведені усі необхідні процедури, тим скоріше почнеться відбудова, розгляд і затвердження заявок на компенсацію. Загалом в регіоні вже зареєстрували 18 320 об’єктів. Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», – зазначив Олег Синєгубов.

Зокрема, надійшло майже 5150 заявок на компенсацію. Нині в 12 громадах Харківської області створені та функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна.

Агентство Телевидения Новости