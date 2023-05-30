Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:18
Просмотров: 61

Темпи реєстрації пошкодженого майна за програмою єВідновлення пришвидшено на Харківщині

Темпи реєстрації пошкодженого майна за програмою єВідновлення пришвидшено на Харківщині

Питання наповнення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок військової агресії, є серед першочергових і перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Робота з реєстрації пошкоджень проводиться в 48 тергромадах Харківщини. Впродовж останнього тижня до реєстру внесли 1173 об’єкти. Заявки подають і через застосунок Дія або Центри надання адмінпослуг. Там отримали 90538 повідомлень.

«Питання відновлення пошкодженого майна наших людей є першочерговим. Ми докладаємо усіх зусиль, аби пришвидшувати темпи наповнення реєстру. Чим швидше будуть проведені усі необхідні процедури, тим скоріше почнеться відбудова, розгляд і затвердження заявок на компенсацію. Загалом в регіоні вже зареєстрували 18 320 об’єктів. Всі профільні служби працюють в посиленому режимі», – зазначив Олег Синєгубов.

Зокрема, надійшло майже 5150 заявок на компенсацію. Нині в 12 громадах Харківської області створені та функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 