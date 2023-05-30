У Харкові усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.

Напередодні аварійники ліквідували шість пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Холодногірському районі був проведений комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 250 мм на вул. Верхньогіївській.

«Аварія сталася на магістралі, яка забезпечує подачу води у приватний сектор. Паралельно провели комплекс робіт з благоустрою місць розриття та підготовки їх до асфальтування», – зазначив начальник районної служби Олександр Сірко.

Сьогодні ремонтні бригади почали усунення 16 аварій на трубопроводах холодного водопостачання.

Агентство Телевидения Новости