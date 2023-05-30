У Харкові відбудеться виставка «Втрачене дитинство»

Фотовиставка «Втрачене дитинство» відкриється 1 червня у вестибюлі ст. м. «Майдан Конституції».

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, експозиція буде присвячена історіям понад 20 дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.Виставка відкриється о 12:00 та працюватиме до 4 червня включно.Організатор проєкту – платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих військових та цивільних. Захід проводиться за сприяння Харківського міського голови Ігоря Терехова, Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з Агенцією медійного росту «Або».

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