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У Харкові триває ремонт укриттів, — повідомляє Терехов

У Харкові триває ремонт укриттів, — повідомляє Терехов

Роботи з ремонту бомбосховищ тривають у різних районах Харкова.Про це міський голова Ігор Терехов повідомив сьогодні, 30 травня, в ефірі національного телемарафону.

«Ми приділили велику увагу ремонту укриттів після початку війни. Провели дезодорацію, спеціальну обробку, бо були різні ситуації… І ми не зупиняємося, продовжуємо ремонти», – зазначив мер.

Також він нагадав, що за потреби харків’яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів. Крім того, у місті встановлені інформаційні вказівники, що показують напрямок руху до найближчих сховищ.

Агентство Телевидения Новости

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