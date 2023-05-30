Терехов обговорив відновлення Харкова з міжнародними фондами

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 30 травня, провів перемовини з представниками міжнародних фондів, які займаються відновленням житлового сектору та соціальної інфраструктури Харкова.

Під час зустрічі очільник міста обговорив з представниками «Shelter Cluster» та Всесвітньої лютеранської федерації в Україні чинні проєкти з відбудови міста та перспективи співробітництва у сфері відновлення зруйнованих шкіл та дитсадків, а також житлової забудови, пошкодженої внаслідок російських обстрілів.Ігор Терехов подякував громадським організаціям за допомогу в ремонті пошкодженого житла, а також окреслив пріоритетні напрямки для розвитку подальшої співпраці. За словами мера, Харків зацікавлений у збільшенні кількості укриттів та зведенні будинків для постійного проживання, причому нові квартири, які отримають харків’яни, мають бути щонайменше рівнозначні тим, які вони втратили.«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку у перекритті дахів, встановленні вікон у під’їздах, внутрішніх ремонтних роботах у квартирах, будівництві укриттів та відновленні соціальної інфраструктури. Ми націлені будувати місто майбутнього, а не місто минулого, тому нове житло має зводитися вже з урахуванням новітніх технологій і бути не гірше за те, яке люди втратили. Акцент я б хотів зробити на найбільш зруйнованому районі – Північній Салтівці, де немає практичного жодного будинку, який би не постраждав від прильотів», – підкреслив Ігор Терехов.Представники «Shelter Cluster» презентували міському голові проєкти з відновлення міста, які реалізуються зараз, та плани на майбутнє. Зокрема, міжнародні організації та фонди пропонують визначитися зі школами, медичними закладами, приватними домогосподарствами та пошкодженими багатоповерхівками, які б вони могли взяти в роботу.«Ми розуміємо потребу людей повернутися до своїх домівок, тому продовжуватимемо нашу діяльність, спрямовану на відбудову Харкова», – зазначила керівниця «Shelter Cluster» Майс Аль Сураді.Сторони домовилися координувати свої дії, щоб допомогу отримали якнайбільше людей. Також Ігор Терехов запропонував створити спільні комісії, які займатимуться обстеженням руйнувань та обиратимуть перелік майбутніх обʼєктів для відбудови.

Агентство Телевидения Новости