У Харкові на Північній Салтівці продовжують відновлювати газопостачання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновили газопостачання в одному з під’їздів у багатоповерховому будинку на вул. Наталії Ужвій.

Як повідомили в компанії, попередньо систему перевірили на щільність та герметичність з дотриманням усіх вимог Правил безпеки систем газопостачання.«Вулиця Наталії Ужвій знаходиться на Північній Салтівці, де багато будинків зазнали значних руйнувань від обстрілів армії рф. Але навіть у таких умовах люди поступово повертаються додому та облаштовують свій побут. Ми працюємо заради них, щоб навіть тоді, коли з вікна все нагадує про страшні події війни, в будинках були газ, тепло та гаряча вода», – зазначили там.

Агентство Телевидения Новости