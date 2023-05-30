Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:41
Просмотров: 53

У Харкові на Північній Салтівці продовжують відновлювати газопостачання

У Харкові на Північній Салтівці продовжують відновлювати газопостачання

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновили газопостачання в одному з під’їздів у багатоповерховому будинку на вул. Наталії Ужвій.

Як повідомили в компанії, попередньо систему перевірили на щільність та герметичність з дотриманням усіх вимог Правил безпеки систем газопостачання.«Вулиця Наталії Ужвій знаходиться на Північній Салтівці, де багато будинків зазнали значних руйнувань від обстрілів армії рф. Але навіть у таких умовах люди поступово повертаються додому та облаштовують свій побут. Ми працюємо заради них, щоб навіть тоді, коли з вікна все нагадує про страшні події війни, в будинках були газ, тепло та гаряча вода», – зазначили там.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 