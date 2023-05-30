У Харкові «Харківські тепломережі» виготовляють деталі для об’єктів теплопостачання

Працівники котельно-механічного цеху КП «Харківські теплові мережі» виготовляють деталі, необхідні для ремонтів магістралей, котлів та іншого обладнання.

Зокрема, фахівці самостійно виготовляють частини трубопроводів великого діаметру, елементи котлового обладнання, опори для магістралей тощо. Як зазначив технічний директор КП «ХТМ» Євген Кауркін, це допомагає заощадити підприємству час та кошти.«Продукція виходить утричі дешевше, ніж у заводів-виробників. А виготовлення нерухомої опори з готовим каркасом ще й суттєво прискорює хід робіт з перекладання мереж», – повідомив він.Крім того, цех виробляє нові огороджувальні конструкції у вигляді Дзеркального струменя. Переносні огородження зварюють із відпрацьованих труб невеликого діаметру з внутрішньобудинкових систем, які зараз міняють по всьому місту. За словами Євгена Кауркіна, порівняно зі стандартними огорожами, придбаними у сторонніх виробників, такі дизайнерські конструкції коштують набагато менше.

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