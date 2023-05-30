Заступниця начальника ХОВА взяла участь у нараді з питань стійкості місцевих медіа

На Харківщині 30 травня відбулася зустріч заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської та голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка з редакторами і журналістами місцевих медіа.

На заході також була присутня директорка Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації ХОВА Ярослава Бережна.

Під час наради обговорили відновлення діяльності друкованих ЗМІ та забезпечення їх сталого розвитку в умовах воєнного часу.

Заступниця начальника Харківської ОВА подякувала Національній спілці журналістів України за підтримку регіональних ЗМІ, зокрема щодо залучення міжнародних партнерів для допомоги місцевим медіа.

«Дуже важливо, що місцеві друковані ЗМІ навіть у такий непростий період продовжують доносити правду до жителів області. Адже на деокупованих територіях люди тривалий час перебували в інформаційному вакуумі, – зазначила Віта Ковальська. – Харківська ОВА тримає на контролі інформаційну політику. Уже під час повномасштабного вторгнення рф нам вдалося оперативно організувати передачу українських газет на деокуповані території – інформаційного бюлетеня „Харківщина – це Україна“ і спецвипусків видання „Слобідський край“».

Учасники зустрічі проговорили шляхи допомоги місцевим медіа для ефективної боротьби з ворожою пропагандою та об’єктивного інформування про події на Харківщині.

«Пріоритетом для НСЖУ і української влади є концентрація на питаннях відродження та інформування громадян на деокупованих і прифронтових територіях. Наш обов’язок – фіксувати воєнні злочини і надавати українцям інформацію, яка їм допомагає. Ми захоплюємося тим, як стійко тримається Харківська область, і зі свого боку всіляко готові допомагати», – сказав Сергій Томіленко.

Агентство Телевидения Новости