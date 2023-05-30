12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Дванадцять людей отримали поранення: слідчі зафіксували наслідки обстрілів Харківщини з боку окупантів За оновленою інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району поранення зазнали 9 людей. В населеному пункті пошкоджені гуртожиток та будинки. У селі Глушківка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінія електропередач. Травми отримала 60-річна жінка. В селі Глибоке Куп’янського району зазнала травм 66-річна жінка. Ворожими обстрілами у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, зерносховище та об’єкти цивільної промисловості. 36-річна жінка отримала поранення. У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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