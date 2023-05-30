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12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів

12 людей отримали поранення внаслідок обстрілів

Дванадцять людей отримали поранення: слідчі зафіксували наслідки обстрілів Харківщини з боку окупантів    За оновленою інформацією, внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп’янського району поранення зазнали 9 людей. В населеному пункті пошкоджені гуртожиток та будинки.   У селі Глушківка Куп’янського району пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та лінія електропередач. Травми отримала 60-річна жінка.   В селі Глибоке Куп’янського району зазнала травм 66-річна жінка.   Ворожими обстрілами у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені житлові будинки, зерносховище та об’єкти цивільної промисловості. 36-річна жінка отримала поранення.     У селі Богуславка Ізюмського району пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.        На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.    Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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