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Президент обговорив із BAE Systems локалізацію виробництва в Україні

Президент обговорив із BAE Systems локалізацію виробництва в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками британської оборонної компанії BAE Systems: виконавчим директором Чарльзом Вудберном, керівним директором Гебі Костіган і директором із питань співпраці з Україною Крістіаном Сіаром.

Учасники домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей для ремонту й виробництва продукції компанії.

«Ми зацікавлені у прямих відносинах із вашою компанією, без будь-яких посередників – не лише зараз, а й на далеку перспективу. Ми готові стати великим регіональним хабом для ремонту й виробництва різних видів продукції вашої компанії та зацікавлені у більш глобальних відносинах, ніж є зараз», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив важливість посилення оборонних спроможностей України в часи повномасштабного вторгнення Росії, а також постачання нашій країні нових зразків і видів озброєнь.

За словами Президента, Україна зацікавлена в нарощуванні власних виробничих потужностей у взаємодії з партнерами.

Агентство Телевидения Новости

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