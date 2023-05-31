Детальний фотозвіт з обстрілів Харківщини

На Харківщині пошкоджена цивільна інфраструктура, поранена людина: слідчі зафіксували наслідки ворожих обстрілів за добу У місті Вовчанськ пошкоджені будинки. Внаслідок ворожого обстрілу неподалік від місця мешкання отримав мінно-вибухову травму 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні. В смт Ківшарівка Куп’янського району дві керовані авіабомби влучили в землю. В будівлі освітнього закладу вибиті вікна. У селі Безруки Харківського району та селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджені будинки. На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчими відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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