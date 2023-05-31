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На Харківщині чоловік вкрав автівку

На Харківщині чоловік вкрав автівку

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному заволодінні транспортними засобами     Із заявою про злочин до поліції звернувся 36-річний житель м. Красноград. Чоловік розповів, що виявив відсутність свого автомобіля ВАЗ-1119, припаркованого біля будинку.     Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 33-річний мешканець району. За даними слідства, чоловіку вдалося заволодіти чужою автівкою, підібравши ключі.    Окрім цього на території домоволодіння порушника правоохоронці виявили мопед марки «Honda», що належить 24-річному чоловіку.   За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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