На Харківщині чоловік вкрав автівку

На Харківщині поліцейські викрили чоловіка у незаконному заволодінні транспортними засобами Із заявою про злочин до поліції звернувся 36-річний житель м. Красноград. Чоловік розповів, що виявив відсутність свого автомобіля ВАЗ-1119, припаркованого біля будинку. Правоохоронці встановили, що незаконне заволодіння транспортним засобом скоїв 33-річний мешканець району. За даними слідства, чоловіку вдалося заволодіти чужою автівкою, підібравши ключі. Окрім цього на території домоволодіння порушника правоохоронці виявили мопед марки «Honda», що належить 24-річному чоловіку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости