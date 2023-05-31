“Працюють на ентузіазмі та вірі в ЗСУ” – на Харківщині відновлюють інфраструктурні об’єкти

Під час повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 25 мостів та шляхопроводів з двохсот сорока трьох що є в області. Якісь, підривали наші бійці, щоб унеможливити просування рашистів по українській землі, а якісь нищили відступаючи окупанти. Майже одразу після деокупації почалося відновлення усіх логістичних ланцюжків і, найперше, саме мостів. Наразі по кожному з них ведуться відновлювальні роботи. Десь вони на стадії підготовки проєктної документації, а десь — вже повним ходом йде будівництво. Ось тут, приміром, робота йде весь світовий день, від 7-ї до 19-ї, без вихідних. Працюють за графіком, кажуть будівельники та запевняють, тепер міст буде і кращим і міцнішим, адже попередній був розрахований ще за радянських часів та за застарілою методикою. Зараз усе прораховували вже за сучасними, міжнародними стандартами.

“Труднощів немає. все ясно. Проєктна документація, все єсть, матеріали постачаються вчасно, у повному обсязі, зарплата робочим платиться своєчасно і нормально. так що в нас тільки працюй! Об’єктивно нема в нас ніяких причин не виконувать план”.

Життя на будмайданчику не завмирає ні на хвилину — не стихає гуркіт двигунів техніки та вантажівок, що підвозять матеріали, торохтять генератори.

“У нас генератори роблять 24 години в сутки.. електропостачання.. Ну, моя задача заправити, дивитися за температурою, за показниками … це все якби на мені.. “

Саме цей міст підірвали рашисти, коли тікали звідси, тож його тепер треба зводити фактично заново. Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв каже, йому легко зрозуміти вже з одного погляду хто саме зруйнував міст, сапери ЗСУ – аби унеможливити просування росіян українською землею, чи, власне, загарбники.

Наші хлопці вони руйнували 1-2 прольоти. Ефективно, хірургічно і так, щоб можна було з мінімальними затратами потім відновити. А от рашисти цей міст підривали, кожен прольот майже під фундамент. Вибухівки вони тут не шкодували взагалі. Отут всі дерева навкруги були повалені, чорні тому, що вони заклали тут стільки вибухівки, що я навіть не розумію, нашо це було зроблено. Щоб ми якомога більше сюди коштів вклали в ремонт?

“Зараз, — каже Алексєєв, — вони чекають на постанову кабміну, що передбачає відповідне фінансування – кошти надані європейським інвестиційним банком, але поки що усі роботи підрядник виконує тут власним коштом.

Працюють на ентузіазмі, на вірі в ЗСУ і виконують роботи за власні обігові кошти. І, чекаємо підкріплення з бюджету. Втім, є ще одна істотна проблема яку зараз теж вирішують разом із кабміном — це можливість бронювання працівників, які відновлюють об’єкти інфраструктури на Харківщині. Хоча ми і відповідаємо за забезпечення всієї логістики, але такий казус — наші співробітники служби відновлення, співробітники підрядників не є заброньованими. Тому якась казуїстика — вся логістика на нас, ця переправа також тимчасова була зроблена нашими хлопцями, але вони не мають права на бронювання. коли інші організації роблять менш важливу роботу, вони своїх співробітників побронювали. Тим більше, що співробітники служби відновлення працюють у дійсно бойових умовах — часто поруч із лінією фронту, під обстрілами та ризикуючи кожної миті натрапити на міну. Адже під час ремонту доріг, або мостів можливість підірватися на Харківщині зараз занадто висока – четверо працівників вже загинули, п’ятеро отримали важкі поранення”.

Крім того, Служба опікується ще й дорогами, понівеченими вибухами та важкою бойовою технікою. До речі, її обгорілі рештки з узбіч також прибирали його працівники, розповідає Алексєєв. У тісній співпраці із саперами, бо вибухових сюрпризів рашисти залишили на кожному кроці. Через це водіям на Харківщині й досі категорично не радять за жодних обставин з’їжджати на узбіччя, а рухатися виключно асфальтовим або твердим покриттям.

“Ми виконуємо певні завдання з забезпечення роботи госпітальєрних ланцюжків, військових ланцюжків сполучення, як правило це ближче до лінії розмежування, до державного кордону. Це робота виконується за зверненнями військового командування, за зверненнями військових адміністрацій”.





Агентство Телевидения Новости