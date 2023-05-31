Підприємці Харківщини отримали гранти майже на 3 мільйони гривень

У межах урядової програми єРобота у Харківській області 13 підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 2 мільйони 969 тисяч гривень.

У Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА повідомили, що програма єРобота у регіоні стартувала з 1 квітня.

«30 березня були внесені зміни до відповідної постанови Кабінету Міністрів України щодо можливості подання заяв на отримання гранту жителям громад, які не належать до територій активних бойових дій та територій, що перебувають в окупації. Згідно з наказом Мінреінтеграцїї більшість території Харківської області перебуває в зоні можливих бойових дій, що дозволяє жителям зазначених територій брати участь у програмі», – розповіли в Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА.

На Харківщині гранти надали для відкриття власної справи у сфері краси, ремонту та пошиву одягу, швидкого харчування, виготовлення меблів, прання та хімчистки. Окрім того, жителі області отримали кошти для відкриття кав’ярні, шоуруму, станції сервісного обслуговування автомобілів, а також для виготовлення і доставки домашньої їжі. До того ж підприємці використовують гранти для оптової торгівлі інструментом, забезпечення сучасними системами безпеки, розширення онлайн-магазину жіночого одягу.

Нагадаємо, урядовий проєкт єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал Дія.

Агентство Телевидения Новости