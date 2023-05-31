Синєгубов обговорив з ООН питання розмінування земель Харківщини

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов 31 травня зустрівся з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніз Браун.

Під час заходу Олег Синєгубов наголосив, що важливо саме технічно обстежити потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами сільськогосподарські угіддя, адже міни та інші боєприпаси можуть лежати глибоко в землі. Нині потенційно небезпечними вважаються приблизно 570 тисяч гектарів.

«Основна загроза – це касетні боєприпаси, адже вони розлітаються на величезні площі. Через це страждає цивільне населення, зокрема фермери, поля яких значно заміновані. Перш ніж дозволити аграрію працювати на землі, ми маємо повністю бути впевнені, що територія безпечна», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Також Олег Синєгубов розповів міжнародній делегації про машину, яку розробили харківські інженери для знищення ворожої вибухівки. Він додав, що подібна техніка дуже потрібна наразі для Харківщини.

Окрім того, Деніз Браун порушила питання підготовки до опалювального сезону та відновлення житлового фонду в Харківській області.

«Нещодавно ми були в Ізюмі та безпосередньо подивилися на руйнування, які зазнало місто. Також поспілкувалися з місцевими фермерами, які розповіли про проблеми, з котрими вони стикаються. Загалом наша допомога наразі переважно концентрується саме на Харківщині, оскільки регіон дуже постраждав від війни. Спільно з вами ми відберемо житлові будинки та багатоповерхівки, які необхідно буде відновити першочергово. Зокрема, такі, що мають незначні пошкодження і їх можна буде швидко відремонтувати», – сказала гуманітарна координаторка ООН в Україні.

Нагадаємо, минулої зустрічі Олег Синєгубов і Деніз Браун обговорили необхідність посилення ходу розмінування сільськогосподарських угідь і збільшення кількості піротехнічних розрахунків.

Агентство Телевидения Новости