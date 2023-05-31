Швеція надала харківським рятувальникам пожежні машини

Команда рятувальників Швеції “SWEDISH RESCUERS” надала харківським рятувальникам пожежні машини «Scania»

31 травня благодійна організація шведських рятувальників «SWEDISH RESCUERS» передала Харківському гарнізону ДСНС 2 пожежні автоцистерни «Scania». Вони відомі своєю надійністю, потужністю та функціональністю. Оснащені спеціальними пристроями для боротьби з пожежами, такими як водяні насоси, баки для води і піни, системи зрошення та інші. Ці автомобілі також мають високу прохідність.

Шведські колеги постійно підтримують харківських рятувальників в період війни, надаючи необхідну техніку та іншу допомогу. Це допомагає збільшити можливості пожежно-рятувальних підрозділів і надавати ефективну допомогу тим, хто перебуває у небезпеці. Дана техніка вже найближчими днями буде стане у бойовий розрахунок і буде виконувати те, для чого призначена.

Агентство Телевидения Новости