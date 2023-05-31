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Швеція надала харківським рятувальникам пожежні машини

Швеція надала харківським рятувальникам пожежні машини

Команда рятувальників Швеції “SWEDISH RESCUERS” надала харківським рятувальникам пожежні машини «Scania»

31 травня благодійна організація шведських рятувальників «SWEDISH RESCUERS» передала Харківському гарнізону ДСНС 2 пожежні автоцистерни «Scania». Вони відомі своєю надійністю, потужністю та функціональністю. Оснащені спеціальними пристроями для боротьби з пожежами, такими як водяні насоси, баки для води і піни, системи зрошення та інші. Ці автомобілі також мають високу прохідність.

Шведські колеги постійно підтримують харківських рятувальників в період війни, надаючи необхідну техніку та іншу допомогу. Це допомагає збільшити можливості пожежно-рятувальних підрозділів і надавати ефективну допомогу тим, хто перебуває у небезпеці. Дана техніка вже найближчими днями буде стане у бойовий розрахунок і буде виконувати те, для чого призначена.

Агентство Телевидения Новости

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