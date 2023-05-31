У Харкові відкриють для відвідування кладовище «Сосни»

КП «Заповіт» 5 червня відкриє вхід на міське кладовище «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка).

Як повідомили на підприємстві, це стало можливим завдяки працівникам Управління вибухотехнічної служби Національної поліції в Харківській області, які обстежили територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів. «Проте не треба забувати про безпеку. При виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», – зазначили там.

З приводу поховання на цвинтарі «Сосни» звертатися за тел.: +38 (050) 402-58-45.

Також у КП «Заповіт» зазначили, що працівники продовжують приводити до ладу кладовища та прилеглі до них території: вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та кущі, косять траву тощо.

Агентство Телевидения Новости