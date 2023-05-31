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Виконком підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові

Виконком підтримав встановлення низки меморіальних дощок у Харкові

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 31 травня, підтримав встановлення низки меморіальних дощок.

Зокрема, надано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків загиблим випускникам харківських шкіл, які захищали Україну від російського агресора.  Для увічнення їхнього подвигу на фасадах закладів загальної середньої освіти будуть встановлені 23 меморіальні дошки. Також було ухвалене рішення про встановлення меморіальної дошки колишньому головному лікарю Міської багатопрофільної лікарні №18 Борисові Менкусу за адресою: вул. Краснодарська, 104.

Крім того, меморіальною дошкою увічнять пам’ять почесного ректора Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леоніда Шутенка. Пам’ятний знак буде встановлено на фасаді  будівлі за адресою: вул. Маршала Бажанова, 17.

Агентство Телевидения Новости

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