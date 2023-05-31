Понад 50 кілометрів тепломереж переклали у місті Харкові

КП «Харківські теплові мережі» вже переклало понад 50 км трубопроводів із запланованих 220 км.

Також у планах – ремонт семи великих об’єктів, 14 мобільних котелень, 20 теплових камер та 21 центрального теплового пункту.«Не зупиняються роботи і на ТЕЦ-3, яка прийняла численні ракетні удари. Завершено перший етап програми з заміни запірної арматури – всього було встановлено близько двох тисяч одиниць. Готуються до реконструкції три найбільш пошкоджені котельні на Північній Салтівці. Зараз там ведуться демонтажні роботи», – повідомив заступник технічного директора КП «ХТМ» Олексій Лука.Крім того, триває підготовка до опалювального сезону житлового фонду. Зокрема, фахівці виконують значний обсяг ремонтів внутрішньобудинкових систем.

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