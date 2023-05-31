У Харкові на Сумській перекладають водовід

Бригади КП «Харківводоканал» міняють 300 м трубопроводу на вул. Сумській методом горизонтально спрямованого буріння.Як повідомив сьогодні, 31 травня, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, ця технологія дозволяє уникнути перекриття руху та руйнування проїжджої частини.

«Цей водовід забезпечує водою центральну частину міста – вулиці Сумську, Пушкінську та прилеглі до них. Роботи проводимо методом горизонтально спрямованого буріння, який підходить для ремонту комунікацій у міських умовах», – зазначив Микола Завада.

За його словами, через зношеність трубопроводу було ухвалене рішення повністю замінити аварійну ділянку. Замість старої мережі прокладають нову трубу з міцного матеріалу з терміном експлуатації понад 50 років.

«Також оновлюємо та встановлюємо сучасну запірну арматуру, засувки та чотири нові пожежні гідранти. Подача води споживачам не припиняється, відключення буде лише на короткий період перепідключення мереж. Роботи плануємо закінчити до 15 червня», – наголосив заступник директора комплексу.

Микола Завада повідомив, що у 2023 році в місті вже перекладено 3,7 км зовнішніх трубопроводів з запланованих 12 км. У довоєнний час КП «Харківводоканал» проводив заміну не менше 24 км водоводів на рік.

Агентство Телевидения Новости